Brandschutz Noch 4 Wochen: Rauchmelder-Pflicht in Sachsen für alle Wohngebäude

04. Dezember 2023, 05:00 Uhr

Bis Ende des Jahres müssen in allen Schlafräumen und Fluren in Wohnungen in Sachsen Rauchmelder angebracht sein. So steht es in der neuen Bauordnung. Bislang galt die Pflicht nur für Neu- und Umbauten. Damit ist der Freistaat bundesweit Schlusslicht.