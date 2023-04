Rauchmelder sind Pflicht in Mietwohnungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen und ab Ende des Jahres auch in Sachsen.

Dabei hätten Vermieterinnen und Vermieter zwei Möglichkeiten für die Rauchwarnmelder in den Wohnungen zu sorgen, erklärt Ellen Schultz vom Deutschen Mieterbund Sachsen-Anhalt: "Entweder sie kaufen, bauen ein und können eine geringe Mieterhöhung nach Modernisierung erklären, oder – was die meisten Unternehmen gemacht haben – man mietet das an, meistens bei den großen Dienstleistungsunternehmen wie Ista oder Techem und dann entstehen natürlich Kosten für die Miete." Die Kosten habe man versucht, an die Mieterinnen und Mieter weiterzugeben.