Für diesen Fall reisen wir in der Zeit zurück zum 9. November 1989. Ein geschichtsträchtiger Tag, der mit diesen Worten von Günter Schabowski für einige Menschen alles verändert: "Das tritt meiner Erkenntnis ... ist das sofort, unverzüglich." Diese Aussage zum unmittelbaren Inkrafttreten der Reiseregelung führt wenige Stunden später zur Öffnung der Berliner Mauer.

Schabowski liest diese Zeile von einem mit Kugelschreiber beschriebenem Zettel ab. 2015 gelangt dieses Schriftstück in die Sammlung des Bonner Museums. Eine Zeitung will nun wissen, wie das Museum an den Zettel gelangt ist.