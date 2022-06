Nach Sonnencreme, Chlor und Pommes frites – so riecht ein Nachmittag im Freibad. Doch es hängt eine dunkle Wolke über dem Schwimmbecken, denn viele Kinder in Sachsen haben auch in diesem Schuljahr das Schwimmen in der Grundschule nicht gelernt.

Etwa 10.000 Grundschulkinder in Sachsen können nicht schwimmen

Susann Meerheim vom sächsischen Kultusministerium hat die Zahlen: "Vor Corona hatte man immer so zehn bis 15 Prozent an Nichtschwimmern, also maximal 5.000 Schüler. Das hat sich jetzt deutlich erhöht durch Corona auf gut 10.000 Nichtschwimmer, in den Schuljahren 2019/20 und 2020/2021 und wir gehen auch im aktuellen Schuljahr von so einer Größe aus."

Eigentlich sollen Kinder in Sachsen nach der zweiten Klasse alle mindestens Folgendes können: ins tiefe Wasser springen, 100 Meter weit schwimmen und ohne Hilfe aus dem Wasser klettern. Und auch das macht sie noch längst nicht zu sicheren Schwimmern. In der Corona-Zeit jedoch konnte Schwimmunterricht lange nicht stattfinden.

Mehr als nur ein Problem der Pandemie