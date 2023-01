Kulinarik & Kosmetik Zu Besuch auf einer Schneckenfarm in Polen

Ein Haus in Form einer Schnecke zeigt Besuchern den Eingang zur Schneckenfarm in Ermland-Masuren, einem kleinen Ort in der Nähe des Oberlandkanals in Polen. MDR SACHSEN hat den Inhaber und Schneckenzüchter Grzegorz Skalmowski besucht.