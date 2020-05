Schneckenforschung ist Detektivarbeit in Slowmotion: Wer paart sich mit wem, wie entwickelt sich die Brut, warum verdrängen die einen die anderen, was hat das für Auswirkungen? Genau das hat ein Team mit Malakologin Dr. Heike Reise am Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz in den vergangenen Jahren erforscht. Ein zähes Stück Arbeit - nicht, weil die Schnecke Arion vulgaris besonders schnell wäre, sondern weil sie besonders effektiv in der Ausbreitung ist. Wer kopuliert seit wann wo mit wem, wie entwickeln sich die Nachkommen und deren Nachkommen? Den Hybriden, Nachkommen hiesiger und vermeintlich "spanischer" Wegschnecken, sieht man ihre biologische Herkunft nicht an. "Laien können die von außen nicht unterscheiden", sagt Dr. Heike Reise.