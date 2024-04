Bei Stefan Düll, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, ist die Sorge groß, dass durch die Teillegalisierung von Cannabis bald immer mehr Schüler bekifft im Unterricht sitzen werden. Für Kinder und Jugendliche sind Besitz und Konsum zwar weiter verboten, er vermutet aber, dass es ähnlich wie bei Zigaretten sein wird - die Jüngeren es also von den Älteren bekommen.

"Gerade an Schulzentren oder in Schulen wo es volljährige Schüler gibt, können die den ganzen Tag quasi legal die Ware mit sich führen und damit ist es ein Leichtes, diese Ware an Minderjährige abzugeben."