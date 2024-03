Denn wenn das Gesetz am 22. März vor dem Bundesrat liegt, kann jedes Bundesland nur einheitlich eine Stimme abgeben. Vor der Abstimmung, ob ein Vermittlungsausschuss nötig ist, müssten sich CDU, Grüne und SPD also auf eine Linie einigen. Andernfalls wird ihre Stimme nicht gezählt.

Das Gesetz ist allerdings nicht vom Bundesrat abhängig. Die Länderkammer kann jedoch das Verfahren über den Ausschuss bremsen. Auch in anderen Bundesländern sorgt das Cannabis-Gesetz für Diskussionen. Sachsen-Anhalt kündigte an, für den Vermittlungsausschuss zu stimmen. Thüringen will sich enthalten, was wiederum die CDU-Landtagsfraktion kritisierte.