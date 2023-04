Da das Entbindungsalter im Durchschnitt auf über 31 Jahre gestiegen ist, steige auch das Risiko für bestimmte Beschwerden und Erkrankungen, sagte AOK Plus-Vorstandsvorsitzender Rainer Striebel. Alarmierend sei der Anstieg von Schwangerschaftsdiabetes in den beiden Ländern. Es sei die häufigste Erkrankung in der Schwangerschaft, vor allem bei Frauen über 40. "In den meisten Fällen verschwindet sie zwar nach der Geburt des Kindes, kann allerdings während der Schwangerschaft zu ernsten Komplikationen führen," sagte Striebel. Spezielle Schulungsprogramme würden Schwangere dabei unterstützen, mit der Erkrankung umzugehen. Übergewichtige Frauen hätten grundsätzlich ein höheres Risiko für Diabetes.

Häufiger Schwangerschaftsdiabetes bei jungen Schwangeren

In Sachsen hat die AOK Plus 2021 bei jeder siebten Frau eine Schwangerschaftsdiabetes festgestellt, 2016 nur bei jeder neunten Schwangeren. Auffällig hier: Bei den 20- bis 24-Jährigen nahm die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2016 um rund 34 Prozent zu. Die meisten Betroffenen gab es der Untersuchung zufolge in den Landkreisen Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Görlitz.

In Thüringen ist der Anstieg der Schwangerschaftsdiabetes bei jungen Schwangeren noch höher. Hier wurden 2021 rund 88 Prozent mehr Fälle registriert als 2016. In Thüringen gab es den Angaben zufolge die meisten Fälle von Schwangerschaftsdiabetes bei 20- bis 24-Jährigen im Saale-Holzlandkreis, der Stadt Jena und im Landkreis Eichsfeld. Auch Wochenbettdepressionen haben in Sachsen und Thüringen laut AOK Plus leicht zugenommen, vor allem bei jungen Müttern.