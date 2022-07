Tipps auch für Mosel, Ruhr, Franken und Meck-Pomm

Neben Sachsen tauchen als "übersehene Reiseregionen" in Deutschland aus britischer Sicht auch die Mosel auf, Mecklenburg-Vorpommern, der Harz, das Ruhrgebiet und Franken in Bayern. Touristen gibt der "Guardian" noch mit auf den Weg, dass in Deutschland immer noch Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln besteht, weil "Deutschland die Pandemie immer noch etwas ernster nimmt als weite Teile Europas".

Das "hübsche Leipzig" sollten sich Briten unbedingt auch in Sachsen ansehen, heißt es in den Reisetipps des "Guardian". Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Derweil geht Sachsens Tourismusbranche optimistisch in die Sommersaison. Im Juli und August werden viele Gäste aus dem Inland und verstärkt auch wieder aus dem Ausland erwartet, teilte die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) mit. Die großen Städte Leipzig und Dresden und Regionen wie das Lausitzer Seenland berichten demnach von guten Buchungsständen für die Sommerferien.

Ein Selbstläufer werde die Sommersaison aber nicht, sagte TMGS-Geschäftsführerin Veronika Hiebl in Dresden. Daher werde verstärkt in Großbritannien, Italien, Österreich, Polen, der Schweiz und Tschechien für Urlaub in Sachsen geworben. Mit rund 3,8 Millionen Übernachtungen zwischen Januar und April lag die Bilanz gut ein Viertel unter dem Wert aus dem gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019.

Die Menschen haben ein großes Interesse daran, sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zu treffen und gemeinsam Kultur und Gastronomie zu genießen. Volker Bremer Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Volker Bremer, sieht Leipzig als Reiseziel wieder auf einem guten Weg. Man sei schon nahe an den Werten des Vorkrisen-Jahres 2019 oder übertreffe sie zum Teil. "Die Menschen haben ein großes Interesse daran, sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zu treffen und gemeinsam Kultur und Gastronomie zu genießen", meinte Bremer.