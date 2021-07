Sanierung Rakotzbrücke im Rhododendron-Park Kromlau ist eröffnet

Die im Volksmund "Teufelsbrücke" genannte Rakotzbrücke im Kromlauer Park hat es als Fotomotiv zu großer Berühmtheit gebracht. Die halbkreisförmige, filigrane Bogenbrücke spiegelt sich im gleichnamigen See und bildet dadurch einen perfekten Kreis. Der Zahn der Zeit hatte so an dem Bauwerk genagt, dass es einzustürzen drohte. Nach umfangreicher Sanierung, die mit Geldern von Bund und Land möglich war, können Besucher des Parks das 140 Jahre alte Bauwerk wieder in alter Schönheit bewundern.