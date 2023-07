Trotz Absage von Macron Bundespräsident Steinmeier kommt am Dienstag nach Dresden

Nach mehreren Nächten mit Krawallen in Frankreich musste Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland am Samstag vorerst absagen . "Der Besuch soll baldmöglichst nachgeholt werden", hieß es in der schriftlichen Mitteilung.

In Frankreich steigt der politische Druck auf Macron: Straßenkämpfe in mehreren Städten nach dem Tod eines Jugendlichen durch einen Polizeischuss halten das Land derzeit in Atem. Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, wurden bislang mehr als 1.300 Menschen festgenommen. 79 Polizisten seien verletzt worden. Landesweit waren allein in der Nacht zum Sonnabend 45.000 Polizisten im Einsatz, etwa 5.000 mehr als in der Nacht zuvor.