Vierte Nacht in Folge Fast 1.000 Festnahmen bei erneuten Ausschreitungen in Frankreich

Bei Ausschreitungen in der vierten Nacht in Folge sind in Frankreich fast 1.000 Randalierer festgenommen worden. 79 Polizisten wurden verletzt. In Paris, Lyon, Marseille, Straßburg und anderen Orten brannten Fahrzeuge und Gebäude. Geschäfte wurden geplündert. Selbst in den französischen Überseegebieten in der Karibik kam es zu Unruhen.