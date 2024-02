Verdi hatte Bus- und Straßenbahnfahrer bereits am 2. Februar zum Warnstreik aufgerufen. Der Stadt- und Regionalverkehr in den meisten Teilen Sachsens lag einen Tag lang nahezu lahm. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 23. Februar geplant. Damals war auch der Schülerverkehr betroffen, in dieser Woche sind in Sachsen noch Winterferien.