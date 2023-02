Grundsätzlich könne eine Umgangspflegschaft durchaus Sinn ergeben und sollte nicht abgeschafft werden, so Rüthrich. Es dürfe aber kein Zwang ins Spiel kommen. Sie hält es für schwierig, Umgang gegen den erklärten Willen des Kindes durchzusetzen.



"Der Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt für mich, dass das betroffene Kind in jeder Phase des Verfahrens selbst und direkt beteiligt wird, seine Haltung und Einschätzung ernst genommen wird und es so ein eigener Teil des Verfahrens ist – statt das Objekt, um das sich gestritten wird", so Sachsens Kinder- und Jugendbeauftragte.

Das Kind darf kein Objekt sein, um das sich gestritten wird. Susann Rüthrich Kinder- und Jugendbeauftragte

Tränen bei der Übergabe

Tatsächlich entstehen immer wieder hochemotionale Situationen bei organisierten Übergaben von Jungen und Mädchen zwischen den elterlichen Konfliktparteien. Etwa, wenn ein Kind vehement ein Elternteil ablehnt und sich tränenreich mit Händen und Füßen gegen den Kontakt wehrt. "Das kommt ziemlich häufig vor", sagt Boris Kühne, der seit rund 20 Jahren als Fachanwalt für Familienrecht in Dresden tätig ist. Die Schuld liege in der Regel bei den Eltern, die die Kinder gegeneinander manipulierten, so der Anwalt.

Umgang darf nicht auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden. Anna wehrte sich als Kind gegen verordneten Umgang

Eigentlich hätten die Ex-Partner im Sinne des Kindeswohls zueinander eine Wohlverhaltenspflicht. Sie müssten also die negative Beziehungsebene überwinden und auf Elternebene im Sinne des Kindes agieren, so Kühne. "Da wir aber alle nur Menschen sind, funktioniert das nicht immer so."

Vorwurf der Manipulation

Gerade den Vorwurf der Kindesmanipulation sieht Soziologe Hammer kritisch. So habe an Gerichten und in Jugendämtern das sogenannte PAS-Syndrom unter verschiedenen pseudowissenschaftlichen Begriffen Schule gemacht, beklagt er. Laut PAS-Syndrom entfremde das hauptbetreuende Elternteil bewusst das Kind vom anderen Elternteil, so der Vorwurf der Gegenpartei.

Wegen dieses "Narrativs", wie Hammer sagt, das in der Regel den Müttern vorgehalten werde, werden mitunter berechtigte Ängste und Sorgen ignoriert, die etwa aus Gewalterfahrungen und Misshandlungen in der Beziehung herrühren. Auch hielten derartige Manipulations- und Entfremdungstheorien aktuellen Studien nicht stand. Dennoch seien sie Teil vieler Gutachten, auf die sich letztlich Familienrichter in ihren Urteilen beziehen.

Das gehe bis dahin, dass Kinder vom "gewinnenden" Elternteil nach Umgangsstreitigkeiten in Heime oder Wohngruppen kämen, obwohl sie beim ursprünglich betreuenden Elternteil hätten normal versorgt werden können. "So etwas dürfte es in Deutschland eigentlich gar nicht geben", sagt Hammer.

Ein Kind wehrt sich

Im Grundschulalter wehrte sich Anna B. mit allen Mitteln gegen die Kontakte zum Vater. Es folgte ein monatelanger Marathon aus Begutachtungen und Befragungen. Schließlich entschied das Familiengericht, dass sie nicht mehr zu ihrem Vater muss.

"Ich finde nicht, dass man beide Eltern braucht, um gesund aufzuwachsen", sagt Anna. Ihrer Meinung nach müsse das System der Durchsetzung von Umgang dringend hinterfragt werden, denn es bediene vor allem die Interessen der Eltern und nicht die des Kindes. Umgang dürfe nicht auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden, fordert die junge Frau.