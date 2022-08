Kohleausstieg Steigende Rohstoff- und Baupreise gefährden Strukturwandel-Projekte

In Sachsen haben die sogenannten Regionalen Begleitausschüsse bereits mehrfach getagt und Dutzende Projekte beschlossen, die Arbeitsplätze im Rahmen des Strukturwandels bringen sollen. Doch wie umgehen mit den enormen Preissteigerungen?

Bei der sächsischen Agentur für Strukturentwicklung kennt man das Problem. Von dort heißt es auf eine Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich: "Die bereits eingetretenen Kostensteigerungen in der Baubranche sind seit Längerem als Thema bekannt und werden für die Projektumsetzung eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Für Baupreissteigerungen, welche in der Umsetzungsphase des Projekts auftreten, können unter dem Vorbehalt freier Mittel Erhöhungsanträge in Höhe von maximal zehn Prozent der ursprünglichen Förderung gestellt werden."