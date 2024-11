Von der Stadtratssitzung unabhängig fordern einige Beschäftigte in Dresdner Schulsekretariaten mehr Geld. Sie wollen einen Aufstieg um zwei Tarifgruppen in die Tarifgruppe 7 erwirken. Schließlich seien Kolleginnen in anderen Städten, wie etwa Leipzig, auch so eingruppiert. "Das Sekretariat einer Schule ist das Herz der Schule. Hier laufen alle Fäden zusammen", argumentiert eine Beschäftigte mit der Komplexität der Aufgaben.

Die Leiterin des zuständigen Amts hat in einem Personalbrief an die Schulsekretärinnen angekündigt, sich dafür einsetzen zu wollen. Die Stadt indes teilt MDR SACHSEN mit, dass die Einordung in die jetzige Tarifgruppe korrekt sei. Die Tätigkeit in einem Dresdner Schulsekretariat könne nicht mit der in einem Leipziger Schulsekretariat verglichen werden. "In der Landeshauptstadt Dresden ist die Aufgabenverteilung zwischen dem Amt für Schulen und den Schulsekretariaten anders organisiert", heißt es.