Bildung Zu viele Aufgaben, zu wenig Gehalt: An mitteldeutschen Schulen fehlen Schulleiter

In Mitteldeutschland stehen viele Schulen im neuen Schuljahr ohne Leitungspersonal da. In Sachsen fehlen an 18 Schulen sogar Schulleiter und ein Stellvertreter. Zum Teil übernimmt Leitungspersonal anderer Schulen die Führung der Schulen. Die Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen empfiehlt einen Blick auf die Freien Schulen.