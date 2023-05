"Mit dieser großzügigen Unterstützung wird es uns gelingen, die Versorgung von Bedürftigen mit Waren des täglichen Bedarfs in Sachsen deutlich zu verbessern und damit der stark gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden", erklärte Tafel-Verbandsvorsitzender Karltheodor Huttner. Auch die rund 800 in den sächsischen Tafeln tätigen Ehrenamtlichen sollten eine Anerkennung für die im letzten Jahr geleistete Mehrarbeit erhalten, hieß es.

Die Nachfrage in Sachsen bei den Tafeln war nach Verbandsangaben zuletzt um mehr als ein Drittel gestiegen. Was den Tafeln fehle, seien vor allem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Lebensmittel in den Ausgabestellen verteilen.