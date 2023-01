Ehrenamt statt Kurzarbeit

Erik Nebel ist jung und kräftig und arbeitet sonst auf dem Bau. Doch bis April gibt es Kurzarbeit in seiner Firma und so hat ihn sein Chef gefragt, ob er nicht übergangsweise für die Tafel Fahrer sein möchte. "Ich konnte mir da gar nichts Richtiges drunter vorstellen, was die Arbeit bei der Tafel ist", erzählt er. "Gut, so eine grobe Vorstellung hatte ich schon, aber, dass das jetzt so umfangreich ist, hätte ich nicht gedacht." Ihm mache die Arbeit Spaß und im Gegensatz zur Baustelle sei es wie Urlaub.

Personalsituation gleicht Tanz auf der Rasierklinge

Insgesamt drei neue Fahrer hat Tafelchefin Annerose Aurich im Team begrüßen können. Zwei von ihnen müssen aber bald wieder in der Baufirma arbeiten. "Das ist wie ein Tanz auf der Rasierklinge, weil ich nicht weiß, wie lange sie noch da sind", sagt sie. 50 Jahre wohne sie schon in Lugau, wo die Stollberger Tafel ihren Sitz hat, und kenne fast alle Bewohner im Umfeld mit Namen. "Und da könnte doch mal einer sagen: 'Menschenskinner, hier helfe ich mal mit!'", so Aurich. Aber das passiere leider nicht.

Annerose Aurich bangt um die Tafel Stollberg, weil es nach wie vor an Personal fehlt. Bildrechte: Felix Schlagwein