Verrücktes Nahrungsdepot im Horst

Dabei findet er jede Menge junge, tote Mäusebussarde, auch Fisch, ein Huhn, sogar eine tote Waldohreule und ein Stück Wild. "Verrückt, was die Altadler an Beute zur Ernährung der Jungen alles angeschleppt haben", findet der Ornithologe. Eine Waldohreule habe er noch nie in einem Seeadlerhorst entdeckt. Das Wild sei wahrscheinlich der Rest eines geschossenen Tieres, dass die Greifvögel mitgenommen haben. Unten am Boden notiert sein Kollege die Beutestücke. So können sie sich ein Bild machen, woher die Seeadler ihre Nahrung holen.

Erfolgreiches Seeadlerjahr

Nach einer knappen halben Stunde ist alles erledigt und der Jungvogel kann zurück in den Horst. Dafür packt ihn Gleichner in einen stabilen Sack, den Winfried Nachtigall vorsichtig nach oben zieht. Dort setzt er den Nachwuchs wieder an seinen Platz und klettert hinunter. Es war für ihn und seinen Kollegen einer der letzten Einsätze in diesem Jahr, um Seeadler zu beringen. Trotz des Aufwandes sei die Beringung wichtig, betonen die Vogelkundler. Denn durch der Ringe erfahre man viel über die Lebenswege der Vögel.

"Dadurch wissen wir zum Beispiel, wo sich der Vogel in welchem Alter aufgehalten hat und wo er sich vielleicht ansiedelt", erklärt Winfried Nachtigall. Die Gründe dafür zu kennen, sei auch wichtig für den Vogelschutz. Für die Seeadler haben die beiden Ornithologen gute Nachrichten: Sie konnten in diesem Frühjahr 41 Jungvögel in der Oberlausitz beringen, bei aktuell 100 Brutpaaren. Das sei ein sehr gutes Ergebnis.