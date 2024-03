Die neue Sonderausstellung versammelt alle 36 Greifvogelarten, die in Deutschland vorkommen.

Dafür wurden viele Vögel neu präpariert.

Die Besucher dürfen besonders nah an die Vögel heran. Sie sind nicht hinter Glas.

Kurz vor der Ausstellungseröffnung bringt Präparator Andreas Kleefeld noch einmal schwarze Farbe auf die Krallen des Schwarzmilans auf und macht ihn schick für seinen großen Auftritt. "Ich habe Schnabel, Füße und Krallen nachgefärbt, weil die natürliche Färbung während der Präparation völlig verloren geht." Das Tier gehört zu den rund 90 präparierten Vögeln, die in der neuen Sonderausstellung "Deutschlands wilde Greife" zu sehen sind. 19 davon hat Kleefeld neu präpariert, darunter Seeadler, Sperber und ein Mäusebussard.

Vom Totfund zum Museumsvogel

Die Vögel seien alles Totfunde gewesen, erklärt Präparator Kleefeld. Denn das Museum ist offizielle Sammelstelle für diese Vögel, auch für geschützte Arten wie den Seeadler. Werden sie tot gefunden, kommen sie nach Kamenz, werden registriert, präpariert und in der Sammlung des Museums aufbewahrt. Einige werden in Ausstellungen gezeigt, wie jetzt in "Deutschlands wilde Greife."

Bildrechte: MDR/Viola Simank

Anfassen erlaubt

Die Schau versammelt alle 36 Greifvogelarten, die es in Deutschland gibt. Nicht alle würden hier brüten, erklärt Bodo Plesky vom Museum der Westlausitz. Einige seien auch nur Durchzügler oder Wintergäste. Aber alle Arten seien in Deutschland zu sehen. Diese Vollständigkeit sei eine Besonderheit dieser Ausstellung. Eine andere ist, dass viele der lebensechten Vogelpräparate nicht hinter Glas versteckt sind.

Bildrechte: MDR/Viola Simank Sonderausstellung "Deutschlands wilde Greife" Museum der Westlausitz in Kamenz



23. März 2024 bis 26. Januar 2025



Öffnungszeiten:

Di - So 10 bis 18 Uhr

Seeadler, Bartgeier oder Turmfalke sitzen geduldig in den Ausstellungsräumen, Anfassen ist erlaubt. Damit wollen die Ausstellungsmacher die Greifvögel den Menschen besonders nahe bringen: "Wir haben gesagt, wir nehmen die Scheiben komplett weg und die Leute können sozusagen mit der Nase dran stupsen. So nah haben viele die Arten wahrscheinlich noch nie gesehen", erklärt Museumspädagoge Plesky. Ausnahme sind einige historische alte Vogelpräparate und Leihgaben anderer Museen.

Bildrechte: MDR/Viola Simank

Viel Wissen über das lebende Tier

Alle Präparate, die Andreas Kleefeld als hauseigener Museumspräparator gefertigt hat, stehen in der Ausstellung nicht hinter Glas. Einige sehen so aus, als würden sie gleich davonfliegen. Damit sie so lebendig wirken, musste er nicht nur handwerklich gut präparieren, sondern auch viel über deren Biologie und Lebensweise wissen. "Der Präparator muss sich mit den lebenden Tieren sehr stark auseinandersetzen. Er muss schauen, wie sich das Tier bewegt, was es anatomisch kann und wie es sich verhält. Das alles muss in das Präparat einfließen, damit es lebensecht wirkt." Auch deshalb sei diese Arbeit so spannend für ihn, da er sich eigentlich viel mehr mit dem lebenden Tier als mit dem toten befasst.

Bildrechte: Museum der Westlausitz Kamenz

Das Geheimnis der Falken

In der Ausstellung sind aber nicht nur Habichte, Bartgeier oder Milane in ihren Lebensräumen zu sehen. Zu den einzelnen Arten gibt es auch viele Informationen zum Vorkommen, zur Gefährdung oder zu Besonderheiten. So wird ein Geheimnis um den Falken gelüftet, der streng genommen gar nicht zu den Greifvögeln zählt. "Die Falken gehören eigentlich zu den Papageienvögeln", erklärt Bodo Plesky.