Mit Glockenläuten und Trauerbeflaggung ist am Donnerstag überall in Deutschland des verstorbenen früheren Papsts Benedikt XVI. gedacht worden. Auch in Sachsen wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Der Erlass gilt für alle Dienstgebäude des Landes, teilte das Innenministerium mit. Der frühere Papst war am Vormittag in Rom beigesetzt worden. Benedikt, der 1927 als Joseph Ratzinger in Bayern geboren wurde, war zu Silvester im Alter von 95 Jahren gestorben. In seiner Funktion als Papst der römisch-katholischen Kirche war er auch Staatsoberhaupt von Vatikanstadt.