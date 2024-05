Neues Museum in Dresden Was das Archiv der Avantgarden so einzigartig macht

Hauptinhalt

04. Mai 2024, 05:01 Uhr

In Dresden eröffnet am Sonntag im barocken Blockhaus das Archiv der Avantgarden (ADA). Es beherbergt die Sammlung des deutsch-italienischen Mäzens Egidio Marzona mit mehr als 1,5 Millionen Objekten aus dem 20. Jahrhundert, darunter Möbel, Design sowie Kunst. Einen Teil davon, rund 300 Werke des Surrealismus, werden in einer ersten Ausstellung mit dem Titel "Archiv der Träume" gezeigt.