Verlagsbranche Madsack Mediengruppe will "Sächsische Zeitung" kaufen

10. Januar 2024, 15:22 Uhr

Die Verlagsbranche in Sachsen ist in Bewegung: Nachdem die RTL-Gruppe vor drei Jahren den Verlag Gruner und Jahr kaufte, wanderten die Verlagsanteile von Gruner und Jahr an der DDV Mediengruppe aus Dresden unters Dach von Bertelsmann. Der Konzern will den DDV Verlag jetzt an die Madsack Mediengruppe in Hannover verkaufen. Experten und die Journalistengewerkschaft DJV sehen das kritisch. Denn es gibt Überschneidungen in Dresden und Döbeln. Unklar ist, was das für betroffene Mitarbeiter heißt.