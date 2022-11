Herr Ritter, Sie sind mit Ihrer Familie zwei Wochen nach Kriegsbeginn aus der Ostukraine bei Saporischschja geflüchtet. Wann war klar, dass es höchste Zeit ist, zu gehen?

Ich bin Anfang März nach Hause gekommen, stand im Vorgarten und sah die ukrainische Armee einen Kilometer entfernt in Gegenoffensive gehen – mit acht Meter langen Raketen. Plötzlich gab es mehr Soldaten in der Stadt als Bürger. Der Strom war weg und das Internet zusammengebrochen, wir hatten keine Chance Informationen zu bekommen. Gleichzeitig gab es Gerüchte, das nur 51 Kilometer entfernte Atomkraftwerk – wohlgemerkt das größte in Europa – solle bombardiert werden. Das war der Hauptgrund, warum wir sofort gefahren sind.

Als Tochter Alisia geboren wurde, ahnte noch niemand, dass Russland wenige Monate später die Ukraine angreift und einen Krieg beginnt. Bildrechte: Kevin Ritter

Ihre Tochter war zu diesem Zeitpunkt sieben Monate alt?

Ja, sie war sehr jung, ein kleines Baby. Wir haben zu dieser Zeit in Kellern geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann. Als Erwachsener auf einem Kartoffelsack die Nacht zu verbringen, ok, das geht schon. Doch mit einem kleinen Baby! Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass meine Tochter krank wird, die klimatischen und hygienischen Bedingungen in Kellern sind nicht für Babys geeignet. Es fehlte uns das Wichtigste im Leben: Keine Kommunikation, kein Essen, die Zufahrtsstraßen waren gesperrt. Man wusste nicht mehr, wem man trauen sollte, Panik brach aus.

Eine selige Mutter begleitet ihr Kind in die Welt. Als Alisia geboren wurde, war Sommer, die Grillen zirpten und die Sonne warf ihr Licht durch die Blätter des Parks. Bildrechte: Kevin Ritter

Die Entscheidung ist schnell gefallen?

Es war zwölf Uhr, zwei Wochen nach Beginn des Krieges. Als ich die vielen Soldaten sah, die nicht mehr nur durch die Stadt durchfuhren, sondern blieben und Gegenattacken fuhren, war für mich klar: 'Wir fahren.' Meine Frau fragte: 'Wann?'. Ich sagte: 'Jetzt.' .

Nur 51 Kilomter vom Atomkraftwerk entfernt, ergriff die Familie zwei Wochen nach Kriegsbeginn die Flucht - einfach nur schnell weg! Tagelang fuhren sie im Auto, nicht sicher, wo die nächsten Einschläge sind. Bildrechte: Kevin Ritter

Die Taschen waren schon gepackt?

Es war alles gepackt, das Auto in der Garage fertig beladen. Schon im Januar hatte ich Benzin und Essen gekauft. Wir waren vorbereitet, dass sie angreifen. Wir haben ja mitbekommen, dass sie an den Grenzen Truppen aufmarschieren lassen. Wir waren jedoch nicht vorbereitet, dass sie bei Kiew angreifen, was ja unser Fluchtweg sein sollte. Wir verabschiedeten uns von meiner Schwiegermutter, dem Schwiegervater und dem Bruder meiner Frau. Kurz vorher schrieb ich noch auf Russisch "Kind an Bord" auf das Auto. Dann brachen wir auf.

Offizielle Straßen - zwei Wochen nach Kriegsbeginn keine gute Idee. Niemand wusste, wo Truppen sind. Mit der Hilfe von Einheimischen kämpfte sich Kevin Ritter mit seiner Familie durch Seitenstraßen ähnlich dieser. Bildrechte: Kevin Ritter

Wohin - in diesem Chaos?

Wohin fahren? – das war ein schwieriges Thema. Auf dem Weg stellten wir fest, dass wir auch noch die Ladekabel zu Hause vergessen hatten. Ziel war die polnische Grenze. Zunächst probierten wir, es über die Brücken zu schaffen, da wir Angst hatten, dass die Russen die Brücken sprengen. Hinzu kam, die Ausgangssperre, die ab 16 Uhr galt. Jedes Zivilfahrzeug musste bis 16 Uhr die Straße verlassen, um nicht vom ukrainischen oder russischen Militär attackiert zu werden. Es war also wichtig, schnell Unterkünfte zu finden. Das 'Wohin' erfragte ich bei Grenzposten, bei Soldaten, bei Einheimischen. Sie erklärten mir Schleichwege. Offizielle Straßen waren keine Option, sie wurden beschossen, dort herrschte absolutes Chaos. Überall standen Autos ohne Benzin, der Westen der Ukraine war einfach gar nicht vorbereitet.

Ritter: "Meine einzige Hoffnung war, dass das Auto nicht versagt." Bildrechte: Kevin Ritter

Woran machen Sie das fest?

An den Tankstellen gab es nur zehn bis 20 Liter Benzin, wenn man Glück hatte. Die Schlangen waren lang. Wir hatten aber Benzin, weil wir vorbereitet waren. Die Einheimischen erklärten mir, wo wir entlang fahren konnten – das ging durch den Fluss, über das Feld. Die einzige Hoffnung war, dass das Auto nicht versagt und uns russische Panzer erwischen.

Und überall war Ihr Baby dabei …



Ja, meine Frau kümmerte sich auf dem Rücksitz um sie. Wir hatten Glück. Die Menschen nahmen uns auf und gaben alles. Die zweite Familie, bei der wir übernachteten, hatte selbst nichts, gab uns aber ihr letztes Hemd. Sie heizten für die Kleine überall, machten Essen, umsorgten uns. Wir konnten ja sonst nicht anhalten. Wickeln, Füttern, alles musste auf der Fahrt passieren, auf 30 Zentimeter Platz, die Rückbank war voll mit Essen und Benzinkanistern. Die größte Frage war, ob das Benzin reicht. Denn 300 Kilometer vor der moldauischen Grenze gab es nichts mehr. Viele Autos blieben am Straßenrand liegen, die Leute gingen zu Fuß weiter.

Pausen gibt es nicht auf einer Flucht: Mutter Aleksandra musste Alisia im engen Auto wickeln, füttern und beruhigen. Bildrechte: Kevin Ritter

Ihr Benzin hat gereicht?

Zum Glück. Wir durften noch einmal 20 Liter tanken und sind bis in die Republik Moldau gekommen, dort konnten wir europäisches Benzin kaufen.

Erste Station Rumänien: Nach der nervenaufreibenen Flucht muss die Familie erst einmal durchatmen. Hier steht Mutter Aleksandra mit Baby Alisia am Wasser und hofft abzuschalten. Bildrechte: Kevin Ritter

Über Umwege sind Sie in Plauen im Vogtland gelandet?

Ja. Wobei die Betonung auf Umwegen liegt - viele Widrigkeiten inklusive. An der Grenze angekommen, waren die Autoschlangen immens lang – Wartezeit elf Stunden. Das war mit unserem Baby unvorstellbar. Doch die Grenzbeamten hatten ein großes Herz und haben uns bis ganz vorn durchgelassen. An der Grenze zur Republik Moldau wurden wir jedoch leider nicht so freundlich empfangen.

Was meinen Sie konkret?

Autos haben als Sonnen- und Sichtschutz ja oft getönte Scheiben. In der Ukraine ist die dunkle Folie auch an den vorderen Seitenfenstern erlaubt. In Moldau durfte jedoch niemand weiterfahren mit dieser Folie am Auto. Also haben alle junge Frauen und Kinder mit Münzen an den Scheiben herumgekratzt, eine Frau hat sogar ihre Scheibe zerschlagen, weil sich die Folie nicht entfernen ließ.

Wie haben Sie die Folie abgezogen?

Ich habe sie auch nicht abgekriegt. Nachdem ich zahlte, ließ uns der Grenzbeamte in Ruhe. Doch die Polizei nervte weiter. In Moldau hat mir eine Hinterhofwerkstatt die Folie schließlich abgezogen.

Das erste Hotel in Rumänien - da stieg auch bei Baby Alisia wieder die Laune. Bildrechte: Kevin Ritter

Wann sind Sie in Plauen gelandet?

Nach drei Monaten in Rumänien sind wir für einen Monat in die Westukraine zurückgekehrt. Wir hatten die Hoffnung, dort weiterleben zu können. Doch dann haben wir uns schweren Herzens entschieden, endgültig das Land zu verlassen, um nach Deutschland zu kommen. Wir brauchten Stabilität für das Kind.

Die erschöpfte Mutter Aleksandra wagt erste Gehversuche mit Alisa in Rumänien - endlich keine Bomben mehr. Bildrechte: Kevin Ritter

Sie sind in Freiberg geboren – warum sind Sie nicht sofort nach Deutschland gekommen?

Ich hatte von Freunden gehört, dass Geflüchtete in Deutschland nicht sehr willkommen sind. Abgesehen davon hofften wir, dass der Krieg schnell endet, wir wollten nah an der Grenze bleiben. Mit der Zeit wurde aber klar, dass der Krieg länger dauert. Mit einem kleinen Kind muss man überlegen, ob eine Pause in einer stabilen Umgebung nicht besser ist.

Warm, trocken und Platz zum Spielen: "Ich bin froh, dass sie nicht in einem Alter ist, in dem sie sich an die Bomben erinnern kann." Bildrechte: Kevin Ritter

Sie sind jetzt in Plauen gelandet, warum nicht in Freiberg?

In Freiberg bin ich nur geboren, aufgewachsen bin ich in Thüringen. Dorthin wollten wir auch zurück, fanden aber trotz massiver Suche keine Wohnung. Anders in Plauen, hier konnten wir in kürzester Zeit eine schöne und bezahlbare Wohnung auftreiben. Sie brauchen ja eine Meldeadresse, sonst funktioniert gar nichts, keine Krankenkasse, keine Anmeldung.

Eine bezahlbare und schöne Wohnung - deswegen ist Kevin Ritter mit seiner Familie in Plauen im Vogtland gelandet. Bildrechte: Kevin Ritter

Sie erleben als Deutscher die Perspektive ukrainischer Flüchtlinge. Jetzt wollen Sie das Bild vieler Geflüchteter korrigieren, warum? Ist das überhaupt nötig?

Ich habe schon mehrere Artikel – auch beim MDR – darüber gelesen, wie Ukrainerinnen zur Tafel gehen. Dabei ging es auch darum, dass gut gekleidete Frauen in guten Autos sozusagen bei der Essensausgabe für die Mittellosen anstehen. Das mochte ich nicht. Diese Artikel vermitteln den Anschein, dass Millionäre aus der Ukraine kommen, die unberechtigt im Sozial-Supermarkt einkaufen. Der Hauptgrund ist: Die Ukrainerinnen wissen nicht, was 'Die Tafel' ist. Es wird ihnen im Sozialamt gesagt, dass sie dort einkaufen können.

Der Fehler liegt also in der Kommunikation der Jobcenter?