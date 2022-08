Wie Elke Menertz geht es vielen Menschen in Sachsen. Laut Landesverband der sächischen Tafeln ist inzwischen fast jeder Zehnte regelmäßig auf deren Angebote angewiesen. Allein in Oschatz versorgt die Tafel nach eigenen Angaben rund 3.000 Menschen. Es seien mehr geworden, vor allem seit mit Beginn des Ukraine-Kriegs viele Geflüchtete mitversorgt werden. Und wegen der Inflation und der hohen Energiepreise kämen nun noch mehr Menschen, sagt Karltheodor Huttner. Er ist Landesvorsitzender der Tafeln in Sachsen und Vorsitzender der Tafel in Oschatz.