Verkehr Mehrere verletzte Kinder bei Unfällen in Sachsen

Auf der A4 bei Hainichen hat es am Sonntag einen Unfall gegeben, bei dem auch ein Kleinkind verletzt wurde. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein Auto beim Überholen mit dem Heck eines Kleintransporters kollidiert. Das Fahrzeug kam demnach ins Schleudern und überschlug sich.

Der 26 Jahre alte Pkw-Fahrer, seine 25 Jahre alte Beifahrerin und ein einjähriges Kleinkind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 24.000 Euro an.

Auf der gleichen Autobahn hatte es am Freitag bei Nossen bereits einen Unfall gegeben , bei dem vier Kinder verletzt wurden.

Am Sonntag ist eine betrunkene Autofahrerin mit einem acht Jahre alten Jungen im Wagen in Zwickau gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste die 68-Jährige verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einer Atemalkoholkontrolle stellten die Beamten einen Wert von 3,08 Promille fest. Das Kind, mutmaßlich der Enkel der Frau, blieb unverletzt.