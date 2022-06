Wegen Tarifunterschieden Unikliniken bekommen geringeren Corona-Bonus

Auch sagt sie, der Bund habe keinen Einfluss darauf, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern höhere Boni zahlen, als die Pflegekräfte vom Bund bekommen. Selbst innerhalb des öffentlichen Dienstes gäbe es Unterschiede: "Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass der Polizist oder die Polizistin in Sachsen einen Corona-Bonus bekommt, in Hessen war das zum Beispiel aber nicht so. Das entscheidet immer noch derjenige, der da auch sonst die Lohn- und Gehaltsentscheidungen trifft."

Und so herrscht in Deutschland ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen. Am Ende, so sagt Piechotta, habe Corona den Arbeitsmarkt nicht grundlegend geändert. Firmen, die finanziell gut dastehen, können so teilweise höhere freiwillige Boni zahlen, als eine Klinik, die nur die Bundeszuweisungen weitergibt. Und je nach Erfolg bei Tarifverhandlungen kommt es zu unterschiedlichen Bonizahlungen bei Angestellten im öffentlichen Dienst – so übrigens auch zwischen dem Freistaat und den sächsischen Kommunen.