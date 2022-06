Sachsen will weiter auf sein Frühwarnsystem für die Pandemieentwicklung mit Indikatoren wie der Normal- und Intensivbettenbelegung mit Corona-Patienten in Kliniken, der Dynamik des Infektionsgeschehens, einem Abwassermonitoring und einer Beobachtung der Corona-Varianten setzen.

In den Krankenhäusern in Sachsen liegen derzeit 334 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, davon 24 auf der Intensivstation. In angespannten Phasen der Pandemie lag der Wert in Sachsen bereits im vierstelligen Bereich. "Steigende Infektionszahlen schlagen sich erst mit zeitlicher Verzögerung in der Zahl der Hospitalisierung nieder", teilte das Klinikum Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. "Dieser Zeitpunkt ist in unserem Haus aktuell noch nicht erreicht."