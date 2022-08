In Oberfrauendorf im Osterzgebirge ist ein Blitz in dieses Wohnhaus eingeschlagen und hat einen Dachstuhlbrand ausgelöst.

Bildrechte: MDR/Marko Förster

Gewitter und Starkregenfelder sind vielerorts über Sachsen hinweggezogen. So hat es im Erzgebirge unter anderem in Schwarzenberg, Lößnitz und Ehrenfriedersdorf heftig geregnet. Auch aus Freital, Hartha (Tharandt), Chemnitz, Zwickau, Coswig, Delitzsch, Leipzig und Hoyerswerda wurde starke Niederschläge gemeldet.

In Wurzen wurde aufgrund des Unwetters eine Bahnunterführung überflutet. Ein Fahrzeug blieb im Wasser stehen, die Insassen konnten sich aber selbst befreien. Die Feuerwehr sperrte vorsorglich den Bereich ab. Nach Reporterangaben schlug ein Blitz in ein Haus in Brandis im Landkreis Leipzig ein, woraufhin sich der Dachstuhl entzündete. Auch in Oberfrauendorf bei Dippoldiswalde brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses nach Blitzschlag. Dabei entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht.



In der Dresdner Innenstadt war ein Baugerüst an der Augustusbrücke während der Gewitters umgestürzt. Zu Schaden kam niemand.