Schon weit vor dem ersten Regentropfen oder der ersten Windböe eines Unwetters schrillen in der Integrierten Rettungsleitstelle in Zwickau die Alarmglocken, erzählt Chef Steffen Kühnert. "Wir stehen in sehr gutem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst und wissen, was auf uns zukommt, wann es auf uns zukommt und in welcher Intensität es auf uns zukommt", sagt er. "Das haben wir jetzt schon mehrmals praktiziert und waren da wirklich gut vorbereitet."