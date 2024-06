Bildrechte: Philipp Brendel

Fußball-EM Vor Frankreich - Niederlande am Freitag: Wieder gibt es eine Unwetterwarnung

20. Juni 2024, 14:23 Uhr

Ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen der EM-Mitfavoriten Niederlande und Frankreich am Freitag in Leipzig droht erneut Ungemach von oben. Eine Warnung ging bereits heraus. Die Organisatoren des Public Viewing auf dem Augustusplatz, die schon beim ersten EM-Spiel in Leipzig am Dienstag gefragt waren, beobachten die Lage. Wir haben mit MDR-Wetterexpertin Susanne Langhans gesprochen.