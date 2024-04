Am Wochenende sollten Autofahrer mit mehr Verkehr auf Sachsens Autobahnen rechnen. Grund dafür ist das Ende der Osterferien im Freistaat und sieben weiteren Bundesländern. Doch mit langen Staus müssten Autofahrer nicht rechnen. Davon ist der Pressesprecher des ADAC Sachsen, Florian Wagner, überzeugt. Er sieht die Prognose für den Rückreiseverkehr nicht so dramatisch.

Grund sind laut ADAC-Sprecher auch die zahlreichen Baustellen auf der A4, ab Bautzen-West beginnend in Richtung Dresden. Darüber hinaus sei der Tunnel "Königshainer Berge" am Sonnabend von 7 bis 11 Uhr wegen einer Rettungsübung gesperrt. Am Montag würden im Tunnel Sanierungsarbeiten beginnen.

Außer in Sachsen enden die Osterferien auch in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Thüringen. Der ADAC warnt auch vor hohem Verkehrsaufkommen auf den klassischen Auslandsstrecken, wie der Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und Italien sowie der Gotthard-Route in der Schweiz und emphielt längere Fahrzeiten einzuplanen. Dasselbe gelte laut ADAC auch für die Hauptverbindungen aus den Niederlanden und aus Polen.