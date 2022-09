Wer am Montag mit S-Bahnen im Großraum Dresden unterwegs ist, sollte auf einigen Strecken mehr Zeit einplanen. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat vorübergehende Kürzungen im Fahrplan angekündigt. Der VVO muss sein Angebot ab dem 19. September in zwei Schritten herunterfahren - auf unbestimmte Zeit. Der Geschäftsführer des VVO, Burkhard Ehlen, will über die Länge der Einschränkungen keine Prognose abgeben. Ehlen hatte diese mit der Leitung der Bahntochter DB Regio besprochen, die im Auftrag des VVO die S-Bahnen und Dieselnetz-Strecken im Verbundraum bedient. Der bundeseigene Verkehrskonzern kann wegen fehlenden Personals die bestellten Zugleistungen nicht vollständig erbringen.