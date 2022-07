In Mitteldeutschland kommt es zu Ausfällen im Bahnverkehr aufgrund von Personalmangel bei der Deutschen Bahn. Konkret sind zu viele Fahrdienstleiter in Stellwerken in Thüringen sowie Lokführer im Raum Dresden krank.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, können im Juli die Stellwerke in Hildburghausen und Veilsdorf in Südthüringen nur tagsüber besetzt werden. In den Nachmittags- und Abendstunden würden daher auf der Strecke Themar-Eisfeld Busse statt Züge fahren. Auch die Stellwerke in Bad Blankenburg und Lobenstein sind an den Juli-Wochenenden nicht besetzt. Deswegen ist die Strecke Saalfeld-Bad Lobenstein an diesen Wochenenden sowie am 6./7. Juli bis 10 Uhr sowie ab 21:30 Uhr gesperrt; es fahren Busse.