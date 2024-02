Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will am Wochenende erste Kandidaten für die kommenden Kommunalwahlen in Sachsen aufstellen. Wie die BSW-Landesvorsitzende Sabine Zimmermann MDR Investigativ sagte, will die Partei in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten Kandidaten aufstellen. Veranstaltungen finden an diesem Wochenende etwa in Leipzig und im Landkreis Görlitz statt. Lediglich in Nordsachsen und vermutlich in Mittelsachsen wird die Partei nicht für die Kreistage antreten. Neben den Kreistagen will die Partei auch in mehreren Kommunen bei den Wahlen antreten.