In einem Schreiben an die Mitglieder der Partei informieren die beiden Vorsitzenden, dass sie nach fünf Jahren an der Spitze nun ihre Ämter zur Verfügung stellen. Man habe in der Zeit sicherlich nicht alles richtig, aber auch nicht alles falsch gemacht, heißt es in dem Schreiben, das MDR SACHSEN vorliegt: "Fakt bleibt, dass wir unserem Anspruch, das Landtagswahlergebnis unserer Partei stabil zu halten, nicht gerecht werden konnten. Wir wollen nicht zu denen gehören, die die größten Böcke schießen und dennoch an ihren Sesseln kleben."