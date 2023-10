Auch im öffentlichen Auftreten wird sich für Petra Köpping einiges ändern – das ist ihr selbst bewusst: "Was sich ändern wird, ist, dass man in der Themenbreite mehr zu sagen hat und mehr gefragt wird als in der Vergangenheit. Das heißt, man wird auch zu wirtschaftlichen Problemen gefragt werden, man wird auch zu anderen Themen wie Tourismus gefragt werden oder zu Wissenschaft. Das ist also eine andere Themenbreite als die, die ich bisher bedient habe."