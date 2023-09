So sind normalerweise bei der Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen Einzelzimmer vorgeschrieben. Der SPD-Politikerin zufolge sollen die allein nach Deutschland gekommenen jungen Flüchtlinge stattdessen künftig auch in Zweibettzimmern untergebracht werden können. Außerdem werden laut Köpping die Anforderungen an das Betreuungspersonal gesenkt. Damit sollen sich auch Hilfskräfte um die zugereisten Kinder und Jugendlichen kümmern dürfen, deren pädagogische Qualifikation normalerweise nicht für diesen Job ausreicht. Kein anderes Bundesland verschaffe seinen Landkreisen und kreisfreien Städten solche Erleichterungen in diesem Bereich, sagte die Sozialministerin über den angekündigten Erlass.

Köpping betonte zugleich, dass die Landkreise schon jetzt unbegleitete Minderjährige auch in Asyl-Erstaufnahmeheimen unterbringen können, wenn es in den Einrichtungen der Jugendhilfe keinen Platz mehr gibt. Dort könnten entsprechende räumliche Lösungen geschaffen werden. Allerdings blieben die Landkreise und Großstädte auch dort für diese Kinder und Jugendlichen zuständig.

Sachsens Landkreise hatten in einem Brief an die Landesregierung gewarnt, dass sie angesichts der Vielzahl ankommender unbegleiteter Flüchtlinge unter 18 Jahren die gesetzlich vorgeschriebene besondere Betreuung nicht mehr leisten könnten. Wie die "Sächsische Zeitung" aus dem Schreiben zitiert, fehlt es vor allem an Unterbringungsplätzen und Betreuungspersonal. Schlimmstenfalls müssten Kinder und Jugendliche sogar in Zelten untergebracht werden. Zudem mangele es an Schulplätzen, ärztlicher Betreuung und Sprachkursen.