Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks in Sachsen im Einzelhandel fort. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, sind die Mitarbeitenden verschiedener Kaufland-Filialen, Beschäftigte von Aldi, H&M, Primark und Netto aus der Region Leipzig-Nordsachsen und Chemnitz-Zwickau aufgefordert, sich daran zu beteiligen. In Leipzig versammelten sich laut Verdi am Donnerstagvormittag rund 100 Beschäftigte auf einer Kundgebung. Insgesamt seien rund 200 Beschäftigte ganztägig im Ausstand, sagte der Gewerkschaftssekretär für Leipzig-Nordsachsen, Thomas Schneider, MDR SACHSEN.