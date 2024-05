Am 1. Maifeiertag ist erneut ein Kind im Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf in der Sächsischen Schweiz in eine Felsspalte gestürzt. Ein sieben Jahre alter Junge ist etwa zweieinhalb Meter tief in eine Felsspalte gestürzt, wie Hannes Papendick von der Bergwacht MDR SACHSEN auf Anfrage bestätigte.