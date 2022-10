Tourismus Antragsfrist für Waldbrand-Hilfen in Sachsen verlängert

Die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz im Sommer ließen bei zahlreichen Tourismusbetrieben die Umsätze einbrechen. Vor allem das Betretungsverbot des Waldes führte dazu, dass Urlauberinnen und Urlauber Buchungen storniert haben. Mit einem Hilfsprogramm will Sachsen Betrieben helfen, die in Not geraten sind. Die Antragsfrist dafür wurde jetzt noch einmal verlängert.