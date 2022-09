Eine der Ausgezeichneten ist Daniela Müller. Die Schwester auf einer Intensivstation an der Universitätsklinik Dresden fuhr drei Mal freiwillig zum Löscheinsatz in die Sächsische Schweiz. Die Kameradschaft vor Ort habe sie beeindruckt, berichtet sie MDR SACHSEN. Das war auch notwendig, denn bei dem Kampf gegen die Flammen hätten sie und ihre Feuerwehrkollegen und -kolleginnen oft kilometerweit mit ihrer Ausrüstung laufen müssen und mit Rauch, Staub und Asche beim Atmen zu kämpfen gehabt.

Insgesamt sollen 3.500 Einsatzkräfte und Freiwillige mit der kürzlich von Kretschmer gestifteten Auszeichnung geehrt werden, die bei der Bewältigung der großen Waldbrandlagen im Sommer in der Gohrischheide (Landkreis Meißen), in der Gemeinde Arzberg (Nordsachsen) oder in der Sächsischen Schweiz halfen. Weitere Ehrungen sollen am 30. September 2022 in Torgau (Landkreis Nordsachsen) folgen.