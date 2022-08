In den am stärksten durch Waldbrand gefährdeten Kiefernwäldern in Nord- und Nordostsachsen wird bei hoher und sehr hoher Waldbrandgefahr (Stufe 4 und 5) empfohlen, die Wälder zu meiden. Sollte eine Wanderung trotzdem durch den Wald führen, sollte man die Hauptwege nicht verlassen.