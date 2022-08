Also Biodiversität auf der einen Seite, aber damit auch erhöhte Brandgefahr auf der anderen?

So ist es. Und bevor man in einen ganz großen Glaubenskrieg eintritt, müssen wir hier ganz einfach Lösungen finden, die in der räumlichen Ordnung von solchen Waldgebieten möglich sind. Man weist da bestimmte Zonen aus, in denen Totholz tatsächlich notwendig ist. Und in anderen Bereichen betreibt man intensive Waldpflege und intensive Forstwirtschaft.

Das ist das, was uns in der Forstwirtschaft vor allem im Hinblick auf die sehr produktiven Wälder in Deutschland auch über die letzten 200, 250 Jahre so nach vorne gebracht hat. Der Wald ist ein Lieferant von nachwachsenden Rohstoffen, sei es Holz zum Verbauen und damit auch zur Speicherung von Kohlenstoff, oder Zellstoffproduktion und Pellets und Hackschnitzel zur Lieferung erneuerbarer Energie. Das muss man so ein bisschen auseinanderdividieren, man kann nicht alles auf der gleichen Fläche erreichen.