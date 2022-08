Schwierige Ermittlungen Waldbrände: Häufig ist Brandstiftung die Ursache

Hauptinhalt

Es brennt derzeit in vielen Wäldern in Deutschland. Eine häufige Ursache dafür ist Brandstiftung und davon gibt es in Sachsen-Anhalt immer mehr. Die Ermittlungen zu den Täterinnen oder Tätern gestalten sich jedoch meist schwierig.