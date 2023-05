Wegen des warmen Wetters ist die Waldbrandgefahr in einigen Regionen Sachsens schon jetzt hoch. Ein Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst in Pirna hat die Lage am Mittwoch als "angespannt" bezeichnet. Demnach herrscht die zweithöchste Waldbrandstufe 4 in Teilen der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Dresden. Sie steht für "Hohe Gefahr". In den anderen Landesteilen gelte flächendeckend Waldbrandstufe drei oder "Mittlere Gefahr".