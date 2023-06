Gewitter und Starkregen Unruhige Nacht für die Feuerwehr in Sachsen

Nach drückender Hitze kommen die Gewitter. In Sachsen führten örtliche Unwetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Feuerwehreinsätzen. Alles in allem hielten sich die Schäden in Grenzen.