Nach dem Feuer in einer Villa in Dresden-Loschwitz ist der Brandursachenermittler noch nicht vor Ort gewesen. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, konnte das Haus am Donnerstag noch nicht durch die Feuerwehr freigegeben werden. Erfolge die Freigabe an diesem Freitag, werde die Arbeit noch am gleichen Tag im Gebäude aufgenommen.